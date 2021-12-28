"Так, я про це знаю, читаю новини, коментарі в інтернеті. Часто ця критика оманлива. Мені, якщо чесно, не зовсім вона зрозуміла. Що поганого в тому, що молоді перспективні українські футболісти грають в Прем'єр-лізі? Краще було б, щоб на їхньому місці грали другосортні легіонери зі Східної Європи, Африки чи Південної Америки? Іноді складається враження, що в українському футболі немає ніяких проблем, крім складу Маріуполя. Нема ні проблем з рівнем суддівства, ні питань зі стадіонами та інфраструктурою, ні фінансових труднощів у клубів, ні низької відвідуваності. Ніяких проблем немає, крім складу Маріуполя!

Наша співпраця з Шахтарем має взаємовигідний характер. Футболісти отримують ігрову практику, а ми отримуємо молодих гравців дуже високого рівня, які допомагають нам вирішувати турнірні завдання. Погодьтеся, що запросити до Маріуполя футболістів рівня Тотовицького, Чурка, Болбата, Зубкова, Піхальонка, Бондаренка, Чоботенка, Танковського крім як в оренду неможливо.

Маріуполь підписав оборонця Шахтаря

По-друге, мені незрозуміло, коли наші недоброзичливці пишуть, що футболістів відправляють до Маріуполя в "заслання", насильно і так далі. Це маячня! Як ви собі уявляєте, щоб футболісти грали з-під палиці. Зубкова ми змушували грати і голи забивати? Або Кірюханцев, який, на мій погляд, входить в трійку найсильніших правих захисників Прем'єр-ліги, три роки у нас силоміць грає? Або зараз Бондаренко з Танковським відбувають номер, чекаючи закінчення оренди? Це все дурниці. Навпаки, у нас хлопці ростуть і прогресують. Наприклад, свої перші кроки в професіональному футболі саме в Маріуполі робили Юрченко та Будківський. Ще п'ять років тому Валерій Кривенцов звертав увагу на Діму Іванісеню. На жаль, Діма отримав важку травму...

Болбат і Тотовицький з Маріуполя повернулися в Шахтар. Чи грав би Саша Зубков в збірній України і Лізі чемпіонів без сезону в нашій команді? Сашу Піхальонка після класного сезону забрав Шахтар (шкода, що через травму він не зміг закріпитися в першій команді). Вітя Корнієнко, який, до речі, є нашим вихованцем, вже кандидат в збірну України. Льоша Биков у нас доріс до молодіжної збірної України. Сергій Чоботенко вже потрапив в сферу інтересів сильніших команд. Упевнений, хороше майбутнє чекає Ігоря Кірюханцева", – наводить слова Чаудрі сайт Маріуполя.

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