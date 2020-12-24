Универсал Шахтера переехал на берега Азовского моря, сообщает официальный сайт Мариуполя.

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Меличенко подписал с приазовцами контракт до лета 2023 года. Защитник, который также может сыграть в середине поля, воспитывался в академии киевского Арсенала, а с 2017-го находился в структуре Шахтера. Однако, в первой команде "горняков" так и не дебютировал. Первую половину нынешнего сезона он провел в Минае на правах аренды.

К слову, в активе Кирилла Меличенко 11 матчей в УПЛ в кампании 2020/21.

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