"Не очень хотел Арсенал, потому что все знают, в какой форме сейчас находится команда. Было бы невероятно тяжело играть с ними. Поэтому Арсенал – это одна из нескольких команд, которых я очень не хотел.

Основной вратарь Фейеноорда может пропустить матч с Шахтёром

Фейеноорд – хороший клуб. Это топ-команда, которая также находится в фантастической форме. Они долгое время выигрывают в чемпионате Нидерландов и вышли из группы Лиги Европы с первой строчки. На такой стадии не бывает легких соперников.

Интуиция ничего не подсказывала, но, возможно, хотелось Ференцварош. Было бы очень интересно с ними сыграть. Венгрия, тренер-россиянин (Станислав Черчесов, – прим.), поэтому было бы интересно", – сказал Бондаренко в интервью YouTube-каналу Parimatch Ukraine.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Фейеноордом состоится 9 марта в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Ответный матч – через неделю, 16 марта, в 19:45.

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