"Не дуже хотів Арсенал, тому що всі знають, в якій формі зараз перебуває команда. Було б неймовірно важко грати з ними. Тому Арсенал – це одна з декількох команд, яких я дуже не хотів.

Основний воротар Фейєнорда може пропустити матч із Шахтарем

Фейєнорд – хороший клуб. Це топ-команда, яка також перебуває у фантастичній формі. Вони довгий час виграють в чемпіонаті Нідерландів та вийшли з групи Ліги Європи з першої сходинки. На такій стадії не буває легких суперників.

Інтуїція нічого не підказувала, але, можливо, хотілося Ференцварош. Було б дуже цікаво з ними зіграти. Угорщина, тренер-росіянин (Станіслав Черчесов, – прим.), тому було б цікаво", – сказав Бондаренко в інтерв'ю YouTube-каналу Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом відбудеться 9 березня у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.

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