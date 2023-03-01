Джастин Бейлов никак не может восстановиться после травмы руки.

Бейлов травмировал руку еще в начале февраля незадолго до матча с ПСВ, который состоялся в рамках 20 тура чемпионата Нидерландов. С тех пор Джастин тренируется вместе с полевыми игроками, не напрягая руку.

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Как информирует fr12.nl, основной вратарь Фейеноорда пройдёт сканирование на этой неделе. По состоянию на сегодняшний день в лазарете роттердамской команды также находятся Патрик Валемарк (травма бедра) и Квинтен Тимбер (травма колена).

Первый матч между Шахтёром и Фейеноордом состоится в четверг, 9 марта.

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