"Хорошо, что в первые 10-15 минут игры, когда динамовцы владели преимуществом, они не реализовали свои голевые моменты. Здесь хочу похвалить нашего голкипера Евгения Кучеренко, который спас нас несколько раз.

Гол Ярмоленко и фейл Нещерета в видеообзоре матча Динамо – ЛНЗ – 1:1

В конце первого тайма мы забили хозяевам. Гол в раздевалку помог нам. Психологически точно. Это подарок от вратаря соперника Нещерета. Ошибка в футболе, такое, бывает. Думаю, что во втором тайме нам было легче играть. Хотя, ради справедливости, надо сказать, что хозяева во втором тайме не были так активны.

Шахтер возит премиальные всем соперникам Динамо? Все может быть, но я ничего об этом не знаю. А так было бы хорошо", – цитирует Насонова Sportarena.

Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство