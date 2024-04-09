"Добре, що у перші 10-15 хвилин гри, коли динамівці володіли перевагою, вони не реалізували свої гольові моменти. Тут хочу похвалити нашого голкіпера Євгена Кучеренка, який урятував нас кілька разів.

Гол Ярмоленка і фейл Нещерета у відеоогляді матчу Динамо – ЛНЗ – 1:1

Наприкінці першого тайму ми забили господарям. Гол у роздягальню допоміг нам. Психологічно точно. Це подарунок від воротаря суперника Нещерета. Помилка у футболі, таке, буває. Думаю, що у другому таймі нам було легше грати. Хоча, заради справедливості, треба сказати, що господарі в другому таймі не були такі активні.

Шахтар возить преміальні всім суперникам Динамо? Все може бути, але я нічого про це не знаю. А так було б добре", – цитує Насонова Sportarena.

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