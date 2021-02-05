Белорусский защитник Николай Золотов продолжит свои выступления в УПЛ, сообщает официальный сайт Колоса.

Олимпик подписал бразильского вингера

26-летний защитник перешел в команду Руслана Костышина на правах свободного агента. Золотов выступает на позиции левого защитника, хотя в случае необходимости может сыграть и на правом фланге. Новичок присоединился к тренировочным сборам команды в Турции, пройдя перед этим медицинский осмотр.

К слову, Золотов – воспитанник футбольного клуба Витебск, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2013 по 2016 годы выступал за солигорский Шахтер, откуда снова вернулся в родную команду. Последним клубом игрока был Урал, который он покинул 18 января. В текущем сезоне провел за российскую команду 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За сборную Беларуси сыграл 7 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Українець рветься в Екстраклясу: ділив район з озброєними хуліганами і відмовив Кварцяному – ризикуємо його втратити