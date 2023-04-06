Полузащитник Ягеллонии Тарас Романчук, который в феврале 2018 года принял польское гражданство, рассказал, почему не закрепился в "Кадре".

"Моя бабушка родилась в Польше. Благодаря этому я мог подать документы на получение гражданства. Также с женой давно приняли решение, что после завершения карьеры останемся жить в Белостоке. Я рад своему решению, оно также помогло мне не считаться легионером в этой стране.

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Насчет критики... Был хейт. Много людей писало мне в социальных сетях. Друзья и знакомые не критиковали. Я приезжал в Ковель, и со всеми нормально общался. Мне с этим жить.

Я не попал в заявку сборной Польши на ЧМ-2018, и могу претензии предъявлять только к себе. Ягеллония плохо провела концовку сезона, проиграв три матча подряд. Хотя боролись за чемпионство. После Мундиаля меня снова вызвали в сборную на игры Лиги наций, но на предматчевой разминке я сломал позвонок и вылетел на 1,5 месяца", – рассказал Романчук в интервью YouTube-каналу The Game.

Напомним, хавбек – уроженец Ковеля. В Ягеллонию перешел в 2014-м и за это время забил 31 гол в 295 матчах.

27 марта 2018 года дебютировал за национальную сборную Польши в товарищеском матче против Южной Кореи (3:2), сыграв 61 минуту (счет в этой встрече открыл Роберт Левандовски).

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