Півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук, який у лютому 2018 року прийняв польське громадянство, розповів, чому не закріпився у "Кадрі".

"Моя бабуся народилася в Польщі. Завдяки цьому я міг подати документи на отримання громадянства. Також із дружиною давно прийняли рішення, що після завершення кар'єри залишимося жити в Білостоці. Я радий своєму рішенню, воно також допомогло мені не вважатися легіонером у цій країні.

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Щодо критики... Був хейт. Багато людей писало мені в соціальних мережах. Друзі та знайомі не критикували. Я приїжджав у Ковель, і з усіма нормально спілкувався. Мені з цим жити.

Я не потрапив до заявки збірної Польщі на ЧС-2018, і можу претензії пред'являти лише до себе. Ягеллонія погано провела кінцівку сезону, програвши три матчі поспіль. Хоча боролися за чемпіонство. Після Мундіалю мене знову викликали до збірної на ігри Ліги націй, але на передматчевій розминці я зламав хребець і вилетів на 1,5 місяці", – розповів Романчук в інтерв'ю YouTube-каналу The Game.

Нагадаємо, хавбек – уродженець Ковеля. В Ягеллонію перейшов у 2014-му і за цей час забив 31 гол у 295 матчах.

27 березня 2018 року дебютував за національну збірну Польщі у товариському матчі проти Південної Кореї (3:2), зігравши 61 хвилину (рахунок у цій зустрічі відкрив Роберт Лєвандовскі).

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