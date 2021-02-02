"И в Турции, и в Дубае на сборах команды против нас выходят, как на последнюю игру. Наверное, где-то и премиальные им платят. И красные, и желтые карточки получают в матчах. Был бы VAR, вдевятером, наверное, играли бы. Мы готовимся к чемпионату, Лиге Европы, у нас немного другие задачи. А у наших соперников на сборах – выйти и доказать что-то. Непонятно.

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Жестко играли не только против меня, а против всей команды. Вы видели, они в некоторых моментах не успевают и нарочно прыгают. Это не красит их. Честно, не знал о дружеских отношениях киевского и тбилисского Динамо. Это, наверное, давно было. Просто по названию понял, что есть что-то общее между двумя клубами.

Когда выходишь на матч и против тебя жестко играют, у игроков срабатывает самолюбие. Хочется победить любой ценой. Мы пытались это делать до последних минут, так и получилось. Все нормально. Действовали жестко, но я успел ноги поднять и, слава богу, все обошлось. Для них это как официальная игра. Пенальти не очень хорошо пробил. Я не бью пенальти в чемпионате. Этим занимаются де Пена, Витя Цыганков. Я был немного заведен, и ребята дали его исполнить", – цитирует Буяльского сайт Динамо.

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