"І в Туреччині, і в Дубаї на зборах команди проти нас виходять як на останню гру. Напевно, десь і преміальні їм платять. І червоні, і жовті картки отримують у матчах. Був би VAR, удев'ятьох, напевно, грали б. Ми готуємося до чемпіонату, Ліги Європи, у нас трохи інші завдання. А у наших суперників на зборах – вийти і довести щось. Не зрозуміло.

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Жорстко грали не тільки проти мене, а проти всієї команди. Ви бачили, вони в деяких моментах не встигають і навмисне стрибають. Це не прикрашає їх. Чесно, не знав про дружні стосунки київського і тбіліського Динамо. Це, напевно, давно було. Просто за назвою зрозумів, що є щось спільне між двома клубами.

Коли виходиш на матч і проти тебе жорстко грають, у гравців спрацьовує самолюбство. Хочеться перемогти за всяку ціну. Ми намагалися це робити до останніх хвилин, так і вийшло. Все нормально. Діяли жорстко, але я встиг ноги підняти і, слава богу, все обійшлося. Для них це як офіційна гра. Пенальті не дуже добре пробив. Я не б'ю пенальті в чемпіонаті. Цим займаються де Пена, Вітя Циганков. Я був трохи заведений, і хлопці дали його виконати", – цитує Буяльського сайт Динамо.

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