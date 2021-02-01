Динамо встречается с одноклубниками из Тбилиси в рамках подготовки на тренировочных сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Динамо Тбилиси на Футбол 24.

Динамо активно атаковало Тбилиси. Леднев и Дуелунд стреляли по воротам несколько раз еще до перерыва, но счет так и оставался нулевым. Во втором тайме команды продолжали наседать на владения друг друга.

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Решающий момент спарринга произошел уже в добавленное арбитром время. Миколенко отдал пас на Буяльского – на хавбеку сфолили, а арбитр назначил пенальти. Сам Виталий его уверенно реализовал.

1:0 – это первая победа "бело-синих" на втором зимнем сборе. В первом матче Динамо уступило Лудогорцу (1:2).