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Бутко: Стиль польских команд мне нравится даже больше, чем украинских

10:36 5 Читати українською
Бутко: Стиль польских команд мне нравится даже больше, чем украинских
Костевич и Бутко / Сайт Леха

Украинский защитник Богдан Бутко оценил свой дебют в составе Леха.

"Возможно, я еще не на все 100 процентов готов физически, как бы мне хотелось, однако это вопрос времени. Не так просто вернуться в оптимальную форму после травмы.

Бутко дебютировал в Лехе с разгромной победы – Костевич также вышел в основе и помог первому голу

Мне нравится стиль польских команд даже больше, чем украинских. Екстракляса более требовательна в некоторых моментах, в ней точно больше борьбы и противостояний. Болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча, создавали замечательную атмосферу и оказали большое влияние на нашу игру в этом поединке", – рассказал Бутко в комментарии FootBoom.

Напомним, Лех арендовал правого защитника у Шахтера до конца сезона 2019/20.

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Теги
Польша Украинцы за рубежом Мир Богдан Бутко Богдан Бутко Лех Лех
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