Бутко: Стиль польських команд мені подобається навіть більше, ніж українських

Український захисник Богдан Бутко оцінив свій дебют у складі Леха.

"Можливо, я ще не на всі 100 відсотків готовий фізично, як би мені хотілося, проте це питання часу. Не так просто повернутися в оптимальну форму після травми.

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Мені подобається стиль польських команд навіть більше, ніж українських. Екстракляса більш вимоглива в деяких моментах, в ній точно більше боротьби і протистоянь. Вболівальники підтримували нас протягом усього матчу, створювали чудову атмосферу і мали великий вплив на нашу гру в цьому поєдинку", – розповів Бутко в коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Лех орендував правого захисника у Шахтаря до кінця сезону 2019/20.

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