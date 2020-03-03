Бутко дебютировал в Лехе с разгромной победы – Костевич также вышел в основе и помог первому голу

Украинские защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич помогли Леху одержать победу над Гурником (4:1) в 25 туре чемпионата Польши.

Чемпионат Польши, 25 тур

Лех – Гурник – 4:1

Голы: Рамирес, 54, Юзвяк, 54, Гюткьер, 80, 86 – Кравчик, 35

Бутко впервые вышел за свою новую команду, однако героем старта встречи стал Костевич. Левый защитник Леха прорвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол. Голкипер справился с ударом экс-игрока Карпат, но Рамирес набежал и добил мяч в сетку. Хозяева продолжали атаковать левым флангом, однако именно эта зона оставалась свободной для выпадов Гурника. Наказание пришло на 35-ой минуте – Мухар не смог накрыть подачу в район "отметки", и Кравчик сравнял счет.

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Тренер "железнодорожников" Дариуш Журав провел серьезную беседу в раздевалке, и Лех не оставил камня на камне от соперника во втором тайме. Юзвяк с 20 метров элегантно пробил в дальний угол, а Гюткьер добивал оборону Гурника в последние 15 минут матча. Бутко и Костевич остались на поле до финального свистка, но участия в голевых атаках не принимали.

Победа позволила Леху сохранить место в группе претендентов на "серебро" – главные конкуренты Краковия и Погонь сыграют свои матчи позже.

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