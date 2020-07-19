Бутко принципиально не ест мяса – частично виновата жена

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко, выступающий на правах аренды за Лех, рассказал о кардинальных изменениях в своем рационе.

"Не ем мяса уже плюс-минус два года. Сначала жена этим заинтересовалась, читала книги и отказалась. Потом я почитал и понял, что можно и без мяса.

Бутко признался, что переболел коронавирусом

Понятно, что я спортсмен, и нужно чем-то заменять. Есть рыба, морепродукты, бобовые – можно находить варианты. Но это дело каждого. Я ничего не говорю и не навязываю. У каждого своя жизнь. Для меня это, можно сказать, табу. Если ничего, кроме мяса не будет, я его все равно не съем, а найду какой-то другой вариант. В команде из-за этого нет проблем, есть многообразие. Когда появляется возможность – прошу повара приготовить что-то без мяса", – сказал Бутко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Богдан с февраля 2020 года выступает за Лех на правах аренды. Защитник Шахтера уже успел провести за польскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

"Розмовляє українською і сердиться без м'яча": Італія пізнала Маліновського і вже повісила цінник для топ-клубів