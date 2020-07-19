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Бутко принципово не їсть м'яса – частково винна дружина

14:05 - Читать на русском
Бутко принципово не їсть м'яса – частково винна дружина
Богдан Бутко / Фото з відкритих джерел

Захисник донецького Шахтаря Богдан Бутко, який виступає на правах оренди за Лех, розповів про кардинальні зміни у своєму раціоні.

"Не їм м'яса вже плюс-мінус два роки. Спочатку дружина цим зацікавилася, читала книги і відмовилася. Потім я почитав і зрозумів, що можна і без м'яса.

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Зрозуміло, що я спортсмен, і потрібно чимось замінювати. Є риба, морепродукти, бобові – можна знаходити варіанти. Але це справа кожного. Я нічого не кажу і не нав'язую. У кожного своє життя. Для мене це, можна сказати, табу. Якщо нічого, крім м'яса не буде, я його все одно не з'їм, а знайду якийсь інший варіант. У команді через це немає проблем, є різноманіття. Коли з'являється можливість – прошу кухаря приготувати щось без м'яса", – сказав Бутко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Богдан з лютого 2020 року виступає за Лех на правах оренди. Захисник Шахтаря вже встиг провести за польську команду 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких віддав одну гольову передачу.

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