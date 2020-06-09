Бутко помог Леху добыть крупную победу – Костевич со скамейки смотрел на ассист прямого конкурента

Очередной тур польской Екстраклясы сложился очень успешно для украинских легионеров.

Чемпионат Польши, 29 тур

Лехия Гданьск – Краковия – 1:3

Голы: Зволински, 46 – ван Амерсфоорт, 34, 89, Малоча, 52 (аг)

Лех – Погонь – 4:0

Голы: Модер, 22, Гюткьер, 31, Рамирес, 57, Камински, 62

День начали гданьская Легия и Краковия, в старте которой вышел Алексей Дитятьев. Гости одержали уверенную победу, однако героем стал не украинский защитник (он запомнился лишь желтой карточкой). Голландец Пелле ван Амерсфоорт забил по мячу в каждом из таймов, также Краковии автоголом помог соперник.

Костевич не уверен, что останется в Лехе после завершения сезона

Лех был еще более убедительным, правда, "железнодорожникам" помогал только Богдан Бутко. Владимир Костевич остался в запасе и наблюдал, как его конкурент за место левого защитника Пухач отдает точную передачу на Модера – 1:0. Почти через 10 минут Гюткьер воспользовался обрезкой соперника у своей штрафной. Окончательно избиение Погони оформили после перерыва – постарались Рамирес и Камински.

Победа позволила Леху вырваться на третье место, а Краковия идет следом – 46 и 45 очков соответственно.

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