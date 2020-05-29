toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Костевич не уверен, что останется в Лехе после завершения сезона

15:41 14 Читати українською
Костевич не уверен, что останется в Лехе после завершения сезона
Владимир Костевич / Сайт Леха

Будущее Владимира Костевича в польском Лехе остается неопределенным.

"У меня контракт до конца года. В прошлом году у меня было предложение от другой команды. Тогда мы поговорили с Лехом о том, что откладываем любые переговоры по поводу контракта до этого лета.

Лех не отпустил Костевича в Динамо Загреб – стало известно, почему трансфер сорвался

Сейчас такая ситуация с коронавирусом, что у клуба есть другие проблемы, и на трансферном рынке в целом. Поэтому я доиграю этот сезон до конца, а потом будем разговаривать о моем будущем", – рассказал Костевич в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, воспитанник Карпат перешел в Лех в январе 2017 года. В текущем сезоне 27-летний Костевич сыграл 27 матчей, забил 1 гол и 5 раз ассистировал партнерам. 30 июня у него заканчивается контракт с клубом.

Карпаты – ад для тренеров. Топ-5 Европы по перестановкам и 15 матчей на одного специалиста

blog_ava
Тете заговорил о трансфере из Шахтера – 2 топ-чемпионата в приоритете
12:40
317
Теги
Мир Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Польша Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
25
мин
Фрайбург
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук