Костевич не уверен, что останется в Лехе после завершения сезона

Будущее Владимира Костевича в польском Лехе остается неопределенным.

"У меня контракт до конца года. В прошлом году у меня было предложение от другой команды. Тогда мы поговорили с Лехом о том, что откладываем любые переговоры по поводу контракта до этого лета.

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Сейчас такая ситуация с коронавирусом, что у клуба есть другие проблемы, и на трансферном рынке в целом. Поэтому я доиграю этот сезон до конца, а потом будем разговаривать о моем будущем", – рассказал Костевич в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, воспитанник Карпат перешел в Лех в январе 2017 года. В текущем сезоне 27-летний Костевич сыграл 27 матчей, забил 1 гол и 5 раз ассистировал партнерам. 30 июня у него заканчивается контракт с клубом.

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