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Бутко допоміг Леху здобути розгромну перемогу – Костевич з лавки дивився на асист прямого конкурента

23:20 50 Читать на русском
Бутко допоміг Леху здобути розгромну перемогу – Костевич з лавки дивився на асист прямого конкурента
Лех святкує / Сайт клубу

Черговий тур польскої Екстракляси склався дуже успішно для українських легіонерів.

Чемпіонат Польщі, 29 тур

Лехія Гданськ – Краковія – 1:3

Голи: Зволінскі, 46 – ван Амерсфоорт, 34, 89, Малоча, 52 (аг)

Лех – Погонь – 4:0

Голи: Модер, 22, Гютк'єр, 31, Рамірес, 57, Камінскі, 62

День розпочали гданська Лехія і Краковія, у старті якої вийшов Олексій Дитятьєв. Гості здобули впевнену перемогу, однак героєм став не український захисник (він запам'ятався лише жовтою карткою). Нідерландець Пелле ван Амерсфоорт забив по м'ячу у кожному з таймів, також Краковії автоголом допоміг суперник.

Костевич не впевнений, що залишиться в Леху після завершення сезону

Лех був ще переконливішим, щоправда, "залізничникам" допомагав лише Богдан Бутко. Володимир Костевич залишився в запасі і спостерігав, як його конкурент за місце лівого захисника Пухач віддає точну передачу на Модера – 1:0. Майже через 10 хвилин Гютк'єр скористався обрізкою суперника біля власного штрафного майданчика. Остаточно побиття Погоні оформили після перерви – постарались Рамірес і Камінскі.

Перемога дозволила Леху вирватися на третє місце, а Краковія йде слідом – 46 і 45 очок відповідно.

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Світ Богдан Бутко Богдан Бутко Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Лех Лех Краковія Краковія Польща Українці за кордоном
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