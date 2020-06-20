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Бутко без Костевича помог Леху выиграть центральный матч тура – партнер украинцев создал шедевр

21:48 - Читати українською
Бутко без Костевича помог Леху выиграть центральный матч тура – партнер украинцев создал шедевр
Костевич и Бутко / фото: Лех

Лех на чужом поле обыграл Пяст в рамках 33-го тура чемпионата Польши. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Владимир Костевич уже третий матч подряд провел на скамейке запасных Леха. Интересно, что все три поединка клуб украинца выиграл.

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Зато Богдан Бутко стабильно получает игровую практику в польской команде. В игре против Пяста защитник не отличился результативными действиями, а незадолго до финального свистка получил желтую карточку за неспортивное поведение.

К слову, Лех сумел выиграть важный матч в борьбе за "серебро" Экстраклясы – теперь Пяст опережает "железнодорожников" всего на одно очко. А полузащитник гостей Якуб Модер создал настоящий шедевр – 21-летний поляк отличился ударом со штрафного.

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