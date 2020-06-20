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Бутко без Костевича допоміг Леху виграти центральний матч туру – партнер українців створив шедевр

21:48 - Читать на русском
Бутко без Костевича допоміг Леху виграти центральний матч туру – партнер українців створив шедевр
Костевич і Бутко / фото: Лех

Лех на чужому полі обіграв Пяст в рамках 33-го туру чемпіонату Польщі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Володимир Костевич уже третій матч поспіль провів на лаві для запасних Леха. Цікаво, що всі три поєдинки клуб українця виграв.

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Натомість Богдан Бутко стабільно отримує ігрову практику в польській команді. У грі проти П'яста захисник не відзначився результативними діями, а незадовго до фінального свистка отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

До слова, Лех зумів виграти важливий матч у боротьбі за "срібло" Екстракляси – тепер Пяст випереджає "залізничників" лише на одне очко. А півзахисник гостей Якуб Модер створив справжній шедевр – 21-річний поляк відзначився зі штрафного.

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П'яст Глівіце П'яст Глівіце Відеоновини Світ Богдан Богдан Бутко Володимир Володимир Костевич Лех Лех Польща Українці за кордоном
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