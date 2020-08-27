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Бущан поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины

11:19 - Читати українською
Бущан поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины
Георгий Бущан / Фото ФК Динамо

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан оценил конкуренцию в лагере национальной команды.

"Чувствую себя прекрасно и очень рад вызову. Знаком практически со всеми ребятами. Думаю, еще пару дней и будет еще комфортнее.

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Конкуренция с Пятовым и Луниным? Мне приятно быть с такими ребятами. Мы все партнеры и работаем над одной задачей. Решение принимает главный тренер.

Лига наций – хороший турнир. Есть сетка, в которой ты можешь улучшать свою игру, подниматься на уровень выше. У нас будут хорошие игры, хорошие команды", – цитирует Бущана официальный сайт УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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Украина Украина Сборная Украины Андрей Андрей Пятов Георгий Георгий Бущан Андрей Андрей Лунин
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