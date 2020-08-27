Бущан поділився враженнями від дебютного виклику у збірну України

"Почуваюсь прекрасно і дуже тішусь виклику. Знайомий практично з усіма хлопцями. Думаю, ще пару днів і буде ще комфортніше.

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Конкуренція з Пятовим і Луніним? Мені приємно бути з такими хлопцями. Ми всі партнери і працюємо над одним завданням. Рішення приймає головний тренер.

Ліга націй – хороший турнір. Є сітка, в якій ти можеш покращувати свою гру, підніматися на рівень вище. У нас будуть добрі ігри, хороші команди", – цитує Бущана офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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