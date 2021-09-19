Вратарь Динамо Георгий Бущан выделил трех сильнейших нападающих, против которых ему приходилось играть.

"Жиру мне понравился. Ну как понравился, он меня огорчил, конечно, но в принципе сильный нападающий.

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Роналду, понятно. И Мората. Да и все из тех, кого я именно запомнил", – сказал Бущан в программе Вацко Live.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Динамо 4 матча в УПЛ, после чего получил травму (было обострение межпозвонковой грыжи). Накануне кипер вернулся в общую группу киевлян.

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