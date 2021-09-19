Воротар Динамо Георгій Бущан виділив трьох найсильніших нападників, проти яких йому доводилося грати.

"Жиру мені сподобався. Ну як сподобався, він мене засмутив, звичайно, але в принципі сильний нападник.

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Роналду, зрозуміло. І Мората. Та й все з тих, кого я найбільше запам'ятав", – сказав Бущан у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Динамо 4 матчі в УПЛ, після чого травмувався (мав загострення міжхребцевої грижі). Напередодні кіпер повернувся до загальної групи киян.

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