Бущан назвав топ-3 форвардів, які найбільше йому дошкуляли
06:30 - Читать на русском
Воротар Динамо Георгій Бущан виділив трьох найсильніших нападників, проти яких йому доводилося грати.
"Жиру мені сподобався. Ну як сподобався, він мене засмутив, звичайно, але в принципі сильний нападник.
"Луческу розбирає суперників аж до шнурівок, сміємося, що в нас, як в офісі": Бущан порівняв авторитет тренерів Динамо
Роналду, зрозуміло. І Мората. Та й все з тих, кого я найбільше запам'ятав", – сказав Бущан у програмі Вацко Live.
Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Динамо 4 матчі в УПЛ, після чого травмувався (мав загострення міжхребцевої грижі). Напередодні кіпер повернувся до загальної групи киян.
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