"Правда ли, что Михайличенко не был авторитетом для команды? Я не могу сказать, что его не уважали. К нему есть уважение, потому что это легенда Динамо. Просто когда ребята молодые, им нужно ежедневно напоминать, что они должны делать на футбольном поле.

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Глобально я не могу сказать, что тренировки у бывших тренеров очень отличались от нынешних занятий. Но когда ты выходишь на тренировку – тебе объясняют и ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И тогда объясняли, но, возможно, в меньшей степени, чем сегодня. Это может надоедать, но в итоге это дает результат.

Луческу разбирает соперника подробно, до мелочей. До сих пор. У нас сейчас график, мы смеемся между собой, как в офисе. В 12:00 приезжаем на базу, совместный обед, потом отдых, в 16:00-17:00 – теория минимум час. Начинаем анализировать соперника, полностью до мелочей. Кто может, кто не может, у кого какие шнурки. Я не знаю, откуда у Мистера столько энергии, но он постоянно говорит", – сказал Бущан в программе Вацко Live.

Напомним, Луческу возглавил "бело-синих" в июле 2020 года, заменив на посту Алексея Михайличенко. В июне этого года он продолжил с Динамо контракт до 2023 года.

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