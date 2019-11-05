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Бущан: Надеюсь, что буду играть в основе Динамо до зимнего перерыва

00:10 5 Читати українською
Бущан: Надеюсь, что буду играть в основе Динамо до зимнего перерыва
Георгий Бущан / Футбол 24

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился эмоциями от возможности играть в стартовом составе команды, пока основной вратарь Денис Бойко залечивает травму.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

"Играть под первым номером в Динамо – это большая гордость и ответственность для меня.

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Когда осознаю, что могу стабильно выступать в основе? Так я уже выступаю! А когда восстановится Бойко? Если серьезно, то до зимнего отпуска, надеюсь, еще буду выходить в старте", – цитирует Бущана Динамомания.

К слову, 25-летний голкипер киевлян сыграл 10 матчей в текущем сезоне и смог семь раз сохранить свои ворота "сухими".

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Денис Бойко Денис Бойко Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Львов
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