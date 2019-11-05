Бущан: Сподіваюсь, що гратиму в основі Динамо до зимової перерви

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився емоціями від можливості грати у стартовому складі команди, поки основний воротар Денис Бойко заліковує травму.

"Грати під першим номером в Динамо – це велика гордість і відповідальність для мене.

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Коли усвідомлю, що можу стабільно виступати в основі? Так я ж вже виступаю! А коли відновиться Бойко? Якщо серйозно, то до зимової відпустки, сподіваюся, ще буду виходити у старті", – цитує Бущана Динамоманія.

До слова, 25-річний голкіпер киян відіграв 10 матчів у поточному сезоні і зміг сім разів зберегти свої ворота "сухими".

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