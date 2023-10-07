Динамо может попрощаться еще с двумя своими звездами (после Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша), сообщает Athletistic.

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По информации источника, уже зимой клуб могут покинуть голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский. Игорь Суркис готов отпустить своих лидеров, если будут хорошие предложения из-за рубежа.

Отмечается, что Бущаном и Буяльским интересуются представители чемпионатов Турции, Италии и Германии. В частности, на Буяльского претендуют Бешикташ и Фенербахче, на Бущана – Галатасарай, который готов предложить за него 4 миллиона евро.

Напомним, Бущан и Буяльский – воспитанники Динамо. Георгий провел в киевском клубе всю свою карьеру, а Виталий отправлялся на сезон в аренду в Говерлу. Контракт Бущана с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает кипера в 7 млн евро. Буяльский будет принадлежать Динамо до лета 2025-го и стоит по версии статистического портала чуть поменьше – 6 млн евро.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ