Динамо може попрощатися ще з двома своїми зірками (після Сергія Сидорчука та Дениса Гармаша), повідомляє Athletistic.

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За інформацією джерела, вже взимку клуб можуть покинути голкіпер Георгій Бущан і півзахисник Віталій Буяльський. Ігор Суркіс готовий відпустити своїх лідерів, якщо будуть хороші пропозиції з-за кордону.

Зазначається, що Бущаном та Буяльським цікавляться представники чемпіонатів Туреччини, Італії та Німеччини. Зокрема, на Буяльського претендують Бешикташ та Фенербахче, на Бущана – Галатасарай, який готовий запропонувати за нього 4 мільйони євро.

Нагадаємо, Бущан та Буяльський – вихованці Динамо. Георгій провів у київському клубі всю свою кар'єру, а Віталій відправлявся на сезон в оренду у Говерлу. Контракт Бущана з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює кіпера у 7 млн євро. Буяльський належатиме Динамо до літа 2025-го і вартує за версією статистичного порталу трохи менше – 6 млн євро.

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