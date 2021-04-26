"На ноль играем, потому что не бьют по воротам, а за это огромное спасибо всей команде.

Жерсон попробовал себя в роли журналиста после завоевания чемпионства с Динамо – атмосферное видео

"Золото" по праву вернулось в Киев. Но в жизни все циклично и бывает по-разному – пару лет назад было одно, сейчас так. Через 2 дня будем готовиться к новому сезону.

Мирче Луческу не надо было ничего доказывать. Он – хороший тренер и привел хороших футболистов к чемпионству", – сказал Бущан в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. После 23-х туров киевляне опережают Шахтер на 13 пунктов.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу