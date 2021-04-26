"На нуль граємо, тому що не б'ють по воротах, а за це величезна подяка всій команді.

Жерсон спробував себе у ролі журналіста після завоювання чемпіонства з Динамо – атмосферне відео

"Золото" по праву повернулося до Києва. Але в житті все циклічно і буває по-різному – пару років тому було одне, зараз так. Через два дні будемо готуватися до нового сезону.

Мірча Луческу не треба було нічого доводити. Він – хороший тренер і привів хороших футболістів до чемпіонства", – сказав Бущан у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Після 23-х турів кияни випереджають Шахтар на 13 пунктів.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу