Люксембургский легионер Динамо Жерсон Родригес после завершения карьеры футболиста вполне может проявить себя в качестве интервьюера.

Как известно, накануне Динамо разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно завоевало золотые медали украинской Премьер-лиги. Эмоции после получения желаемого трофея каждый проявлял по-разному.

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Форвард киевлян Жерсон Родригес решил почувствовать себя акулой пера, и вооружившись микрофоном на чемпионском праздновании в раздевалке киевлян лично взял интервью у всей команды!

Люксембуржец общался с партнерами на разных языках, шутил и продемонстрировал, что он талантлив не только на футбольном поле, но и вне его.

Напомним, за три тура до финиша Динамо в турнирной таблице УПЛ опережает Шахтер на 13 пунктов.

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