"Киевляне хорошо играли против Зари. Преимущество Динамо было большим, но нет должной реализации. Если не ошибаюсь, 27-28 ударов "бело-синие" нанесли по воротам Зари и голевых моментов создали много, особенно в первом тайме. Однако, на второй тайм динамовцы вышли и первые 15 минут провели так, будто все было уже решено и результат достигнут, не включились в игру.

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В общем, отмечу, что Заря хорошо оборонялась. При всем уважении к Гармашу, отмечу, что атакующая линия Динамо нуждается в усилении. Даже с учетом того, что есть Беседин и Супряга, нужен еще форвард", – заявил Буряк в комментарии Footboom.

Заметим, что в группе Лиги чемпионов Динамо забило только один гол, однако на уровне УПЛ является второй самой результативной командой – 47 голов против 49 у Шахтера.

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