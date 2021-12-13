"Кияни добре грали проти Зорі. Перевага Динамо була великою, але немає належної реалізації. Якщо не помиляюся, 27-28 ударів "біло-сині" завдали по воротах Зорі та гольових моментів створили багато, особливо у першому таймі. Проте, на другий тайм динамівці вийшли і перші 15 хвилин провели так, ніби все було вже вирішено і результату досягнуто, не включилися в гру.

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Загалом зазначу, що Зоря добре оборонялася. За всієї поваги до Гармаша, зазначу, що атакувальна лінія Динамо потребує посилення. Навіть з урахуванням того, що є Бєсєдін та Супряга, потрібен ще форвард", – заявив Буряк у коментарі Footboom.

Зауважимо, що в групі Ліги чемпіонів Динамо забило лише один гол, проте на рівні УПЛ є другою найрезультативнішою командою – 47 голів проти 49 у Шахтаря.

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