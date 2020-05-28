Бургос готовится возглавить Ривер Плейт, – AS

Эксцентричный ассистент Диего Симеоне в мадридском Атлетико Херман Бургос может стать главным тренером аргентинского Ривер Плейт.

51-летний специалист готовится к самостоятельной карьере главного тренера, утверждает AS.

Соратник Симеоне покинет Атлетико – они работали вместе 9 лет

Летом Бургос намерен возглавить Ривер Плейт. Аргентинец заменит на посту тренера "миллионеров" Марсело Гальярдо, которого давно сватают в Европу. Бургос защищал цвета гранда в 1994-1999 гг. и завоевал с Ривером 7 трофеев, в частности, Кубок Либертадорес в 1996-м. Сезон 2019/20 команда из Буэнос-Айреса завершила на 2-м месте тамошней Суперлиги.

В начале недели стало известно, что Херман Бургос после завершения сезона покинет Атлетико. Он работал в тандеме с Диего Симеоне с 2011 года.

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