Бургос готується очолити Рівер Плейт, – AS

Ексцентричний асистент Дієго Сімеоне в мадридському Атлетіко Херман Бургос може стати головним тренером аргентинського Рівер Плейт.

51-річний фахівець готується до самостійної кар'єри головного тренера, стверджує AS.

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Влітку Бургос має намір очолити Рівер Плейт. Аргентинець замінить на посаді керманича "мільйонерів" Марсело Гальярдо, якого давно сватають до Європи. Бургос захищав кольори гранда в 1994-1999 рр. і завоював із Рівером 7 трофеїв, зокрема, Кубок Лібертадорес у 1996-му. Сезон 2019/20 команда з Буенос-Айреса завершила на 2-му місці тамтешньої Суперліги.

На початку тижня стало відомо, що Херман Бургос після завершення сезону покине Атлетіко. Він працював у тандемі з Дієго Сімеоне з 2011 року.

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