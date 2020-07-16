Бурда снова получил травму – после предыдущего повреждения он провел за Динамо два неполных матча

Защитник киевского Динамо Никита Бурда не смог доиграть матч 31-го тура УПЛ против Зари (3:1).

Лидер защиты киевлян вынужденно покинул поле на 70-й минуте, уступив место Денису Попову. 25-летний украинец получил повреждение в моменте, когда блокировал удар Владислава Кабаева.

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К слову, это был первый официальный матч Бурды в стартовом составе после предыдущей травмы. В прошлом туре он сыграл 67 минут во встрече с Александрией (2:2).

Напомним, Никита пропустил значительную часть сезона из-за травмы, которую получил в сентябре прошлого года. Всего в текущей кампании Бурда 11 раз появлялся на поле в футболке Динамо, сыграв 921 минуту.

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