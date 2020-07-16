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Бурда снова получил травму – после предыдущего повреждения он провел за Динамо два неполных матча

21:09 - Читати українською
Бурда снова получил травму – после предыдущего повреждения он провел за Динамо два неполных матча
Никита Бурда / фото: Динамо

Защитник киевского Динамо Никита Бурда не смог доиграть матч 31-го тура УПЛ против Зари (3:1).

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

Лидер защиты киевлян вынужденно покинул поле на 70-й минуте, уступив место Денису Попову. 25-летний украинец получил повреждение в моменте, когда блокировал удар Владислава Кабаева.

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К слову, это был первый официальный матч Бурды в стартовом составе после предыдущей травмы. В прошлом туре он сыграл 67 минут во встрече с Александрией (2:2).

Напомним, Никита пропустил значительную часть сезона из-за травмы, которую получил в сентябре прошлого года. Всего в текущей кампании Бурда 11 раз появлялся на поле в футболке Динамо, сыграв 921 минуту.

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Теги
Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев Никита Никита Бурда
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