Бурда знову отримав травму – після попереднього ушкодження він провів за Динамо два неповних матчі

Захисник київського Динамо Микита Бурда не зміг дограти матч 31-го туру УПЛ проти Зорі (3:1).

Лідер захисту киян вимушено покинув поле на 70-й хвилині, поступившись місцем Денису Попову. 25-річний українець отримав ушкодження в моменті, коли блокував удар Владислава Кабаєва.

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До слова, це був перший офіційний матч Бурди у стартовому складі після попередньої травми. В минулому турі він відіграв 67 хвилин у зустрічі з Олександрією (2:2).

Нагадаємо, Микита пропустив значну частину сезону через травму, яку отримав у вересні минулого року. Загалом у поточній кампанії Бурда 11 разів з'являвся на полі у футболці Динамо, відігравши 921 хвилину.

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