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Бурда знову отримав травму – після попереднього ушкодження він провів за Динамо два неповних матчі

21:07 - Читать на русском
Бурда знову отримав травму – після попереднього ушкодження він провів за Динамо два неповних матчі
Микита Бурда / фото: Динамо

Захисник київського Динамо Микита Бурда не зміг дограти матч 31-го туру УПЛ проти Зорі (3:1).

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Лідер захисту киян вимушено покинув поле на 70-й хвилині, поступившись місцем Денису Попову. 25-річний українець отримав ушкодження в моменті, коли блокував удар Владислава Кабаєва.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

До слова, це був перший офіційний матч Бурди у стартовому складі після попередньої травми. В минулому турі він відіграв 67 хвилин у зустрічі з Олександрією (2:2).

Нагадаємо, Микита пропустив значну частину сезону через травму, яку отримав у вересні минулого року. Загалом у поточній кампанії Бурда 11 разів з'являвся на полі у футболці Динамо, відігравши 921 хвилину.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

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Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ
18:55
7698
Теги
Микита Микита Бурда Динамо Динамо Динамо - Зоря
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