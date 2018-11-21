Бурда рассказал, что говорил Шевченко игрокам после матча с Турцией

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Никита Бурда поделился впечатлениями от прогресса национальной команды за последний год.

"На прощание Шевченко поблагодарил за матчи, сказал, что первоочередную задачу в Лиге наций мы выполнили, поэтому надо готовиться к следующим играм. В последних двух матчах тренеры получили много информации.

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Думаю, этот год в сборной прошел со знаком плюс, кроме матча со Словакией. Команда прогрессирует и вышла в следующий этап Лиги наций. Каждый полностью отдавался в матчах за сборную. Кроме того, в сборную была приглашена группа молодых ребят и они, на мой взгляд, положительно проявили себя", – цитирует Бурду издание Команда 1.

Напомним, перед матчем с Турцией (0:0) Никита получил травму и не смог помочь команде в спарринге.

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