Бурда розповів, що сказав Шевченко гравцям після матчу з Туреччиною

Захисник київського Динамо та збірної України Микита Бурда поділився враженнями від прогресу національної команди за останній рік.

"На прощання Шевченко подякував за матчі, сказав, що першочергове завдання в Лізі націй ми виконали, тому треба готуватися до наступних ігор. В останніх двох матчах тренери отримали багато інформації.

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Думаю, цей рік у збірній пройшов зі знаком плюс, крім матчу зі Словаччиною. Команда прогресує і вийшла в наступний етап Ліги націй. Кожен повністю віддавався в матчах за збірну. Крім того, в збірну була запрошена група молодих хлопців і вони, на мій погляд, позитивно проявили себе", – цитує Бурду видання Команда 1.

Нагадаємо, перед матчем із Туреччиною (0:0) Микита зазанав травми і не зміг допомогти команді у спарингу.

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