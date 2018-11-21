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Бурда розповів, що сказав Шевченко гравцям після матчу з Туреччиною

19:58 1153 Читать на русском
Бурда розповів, що сказав Шевченко гравцям після матчу з Туреччиною
Микита Бурда / Фото ФФУ

Захисник київського Динамо та збірної України Микита Бурда поділився враженнями від прогресу національної команди за останній рік.

"На прощання Шевченко подякував за матчі, сказав, що першочергове завдання в Лізі націй ми виконали, тому треба готуватися до наступних ігор. В останніх двох матчах тренери отримали багато інформації.

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Думаю, цей рік у збірній пройшов зі знаком плюс, крім матчу зі Словаччиною. Команда прогресує і вийшла в наступний етап Ліги націй. Кожен повністю віддавався в матчах за збірну. Крім того, в збірну була запрошена група молодих хлопців і вони, на мій погляд, позитивно проявили себе", – цитує Бурду видання Команда 1.

Нагадаємо, перед матчем із Туреччиною (0:0) Микита зазанав травми і не зміг допомогти команді у спарингу.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина Андрій Шевченко Андрій Шевченко Микита Бурда Микита Бурда
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