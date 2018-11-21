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ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ

"Словакия – хорошее ведро холодной воды", – Вацко подвел итоги для сборной Украины

16:23 53 Читати українською
"Словакия – хорошее ведро холодной воды", – Вацко подвел итоги для сборной Украины
Виктор Вацко / Фото из соцсетей

Футбольный эксперт и комментатор Виктор Вацко оценил выступления сборной Украины за текущий год, в частности в Лиге наций.

"Я хочу надеяться, что выводы с этого года будут сделаны правильные, что никто не будет жить эйфорией от трех подряд побед в Лиге наций.

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Мне кажется, что мы очень недооцениваем 1:4 от сборной Словакии. По моему мнению, это очень хорошее ведро холодной воды для будущего нашей сборной в квалификации Евро-2020.

Конечно, я жду, что тренерский штаб сдержит слово, данное Андреем Шевченко, и сборная Украины выйдет на Евро-2020", – сказал Вацко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в последнем спарринге сборная Украины расписала безголевую ничью в матче против Турции.

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
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