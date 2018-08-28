Бурда: Не знаю, как в Шахтере, но в Динамо нет такого, чтобы кто-то ходил и давил на судей

Защитник Динамо Никита Бурда поделился мнением о коммуникации с арбитрами во время матча.

"Арбитр? Какой смысл с ним долго общаться? Он уже не изменит решения. Можно сказать, чтобы он был внимательнее в следующем моменте, потому что сейчас ты сыграл чисто. И все.

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Не знаю, как в Шахтере, но в Динамо нет такого, чтобы кому-то говорили ходить и давить на арбитра.

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Гармаш? Он – Гармаш, сам по себе такой. Он любит поспорить", – передает слова Никиты Бурды FootballHub.