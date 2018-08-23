Сабо: У Хацкевича уже, наверное, нет слов, чтобы успокоить Гармаша

Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо прокомментировал матч киевлян против Аякса в Лиге чемпионов.

"Конечно, мы не ожидали такого результата, ведь команда играет добротно. В команде есть дисциплина, очень хорошая игровая дисциплина. Поэтому меня удивила вообще-то игра. Потому что динамовцы где-то расклеились. Но я вам скажу, что счет 3:1 – это еще нормально, этот счет оставляет надежду на домашнюю игру.

Этот матч Динамо проиграло в середине поля. То есть полузащита. Покажи мне свою полузащиту – и я скажу тебе, какая у тебя команда. На этот раз полузащита не сыграла, потому что их переиграли.

И я хочу сказать, что мне нравится Гармаш. Хороший футболист. Но нельзя делать такие вещи, которые он творит на футбольном поле. Его поведение передается и другим, плюс судья – тоже человек. Если все время нагнетать, на судью давить, то, естественно, он будет карточки давать, и красные тоже.

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Мы видели, что Хацкевич поменял его в перерыве, потому что, наверное, он боялся, что Денису покажут красную карточку и команда останется в меньшинстве.

Стоит оставить Гармаша на скамейке запасных? Я даже не знаю. Может, психологи будут говорить с ним или тренеры. У Хацкевича уже, наверное, нет слов, чтобы успокоить Гармаша. Какой состав будет, я не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что среднюю линию нужно освежить.

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Я считаю, что Че Че тоже не годится, он мне не нравится. Он вышел на замену, но ничего не показал. Дело в том, что полузащитник должен и отбирать, и атаковать, и бить по воротам. Это полузащита, которая делает все на футбольном поле", – цитирует Сабо "Футбол 1/2".