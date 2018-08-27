Бурда С Хачериди и Видой было сложно конкурировать

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о том, что видит себя только в столичном клубе и стремится выигрывать трофеи вместе с "бело-синими".

"Я только начинаю свою футбольную карьеру, потому что, если посчитать, то из-за травм много выпало.

Могу сыграть левого защитника и нападающего, но вопрос в том, как я там сыграю. Во времена Реброва я играл на позиции левого защитника. Моя задача была – держать порядок в обороне, не бежать вперед.

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Хачериди и Вида опытные, было сложно конкурировать против них. Когда они играют хорошо каждый матч, у тренера нет мыслей, чтобы их заменить. Они выходили и хорошо выполняли свою работу. Мне оставалось только ждать своего шанса.

Я выиграл чемпионат, когда был запасным футболистом Динамо. Хочется стать основным игроком и удачно выступить в Лиге Чемпионов. В другой команде даже не хочу себя представлять. Хочу быть в Динамо. Работал для этого, старался, чтобы получить свой шанс", – рассказал Бурда программе Профутбол.

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