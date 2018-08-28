Бурда: Не знаю, як в Шахтарі, але в Динамо немає такого, аби хтось ходив і тиснув на суддів

Захисник Динамо Микита Бурда поділився думкою щодо комунікації з арбітрами під час матчу.

"Арбітр? Який сенс з ним довго спілкуватися? Він уже не змінить рішення. Можна сказати, щоб він був уважніше в наступному моменті, тому що зараз ти зіграв чисто. І все.

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Не знаю, як в Шахтарі, але в Динамо немає такого, щоб комусь говорили ходити і тиснути на арбітра.

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Гармаш? Він – Гармаш, сам по собі такий. Він любить посперечатися", – передає слова Микити Бурди FootballHub.