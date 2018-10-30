Бурда не знает, почему не попал в заявку Динамо на матч со Львовом

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал поражение от Львова и рассказал, почему не участвовал в этом матче.

"Почему не играл? Не знаю. Сказали, что не попал в заявку. Все. Конечно, обидно со стороны наблюдать. Тем более, когда ничем не можешь помочь команде.

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Не играл, чтобы не получить четвертую желтую карточку? Я не знаю, моя задача – тренироваться и играть. Когда скажут выйти и помочь команде, я всегда готов. Травмы, к счастью, нет", – рассказал Бурда в эфире FootballHub.

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