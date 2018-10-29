Бурда не знає, чому не потрапив до заявки Динамо на матч зі Львовом

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував поразку від Львова і розповів, чому не брав участі в цьому матчі.

"Чому не грав? Не знаю. Сказали, що не потрапив до заявки. Усе. Звичайно, прикро з боку спостерігати. Тим більше, коли нічим не можеш допомогти команді.

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Не грав, щоб не отримати четверту жовту картку? Я не знаю, моє завдання – тренуватися і грати. Коли скажуть вийти і допомогти команді, я завжди готовий. Травми, на щастя, немає", – розповів Бурда в ефірі FootballHub.

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